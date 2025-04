Minério de ferro oscila conforme investidores avaliam tarifa de aço da Índia e demanda da China

O minério de ferro de maio de referência na Bolsa de Cingapura caía 0,87%, a US$98,5 a tonelada.

Preocupações com as tarifas estão pesando sobre as exportações de aço, afetando as perspectivas de demanda por minério de ferro no segundo trimestre, disse a corretora Galaxy Futures.

Na segunda-feira, a Índia impôs uma tarifa temporária de 12% sobre algumas importações de aço, em medida conhecida localmente como taxa de salvaguarda, para conter um aumento nos embarques baratos, principalmente da China.

Pequim também acusou Washington de abusar das tarifas e advertiu os países contra a realização de um acordo econômico mais amplo com os EUA às suas custas.

Enquanto isso, a produção de aço cresceu 4,6%, atingindo 93 milhões de toneladas em março, apesar dos esforços do governo chinês para reduzir a capacidade, de acordo com a ANZ.

"A forte compra de minério de ferro pelas usinas siderúrgicas e a redução das importações fizeram com que os estoques diminuíssem acentuadamente", acrescentou o ANZ.