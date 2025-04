Minoritários fazem pedido de voto múltiplo para conselho de administração da Klabin

SÃO PAULO (Reuters) - A Klabin anunciou nesta terça-feira que acionistas minoritários fizeram pedido para adoção do procedimento de voto múltiplo para a eleição do conselho de administração da fabricante de papel e celulose.

A companhia não identificou em aviso aos acionistas quais investidores fizeram o pedido, mas afirmou que em conjunto suas participações na empresa representam mais de 5% do capital votante.

"Portanto...a eleição do conselho de administração da companhia, a ser realizada na assembleia geral ordinária convocada para o dia 24 de abril poderá ser realizada com a adoção de tal processo", afirmou a Klabin no aviso.