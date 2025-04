Órgão regulador de câmbio da China se compromete a manter flexibilidade da taxa de câmbio do iuan

PEQUIM (Reuters) - O órgão regulador de câmbio da China prometeu nesta terça-feira fortalecer o monitoramento do câmbio e manter a flexibilidade da taxa de câmbio.

As flutuações do iuan foram reações normais do mercado depois que os Estados Unidos anunciaram "tarifas recíprocas" e refletiram o apoio dos fundamentos econômicos à moeda, disse o órgão regulador no comunicado desta terça-feira.

A Administração Estatal de Câmbio disse que corrigirá as atividades pró-cíclicas do mercado, evitará os riscos de excessos na moeda e combaterá os fluxos anormais de capital internacional.