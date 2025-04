Pesquisa do BCE prevê estabilização da inflação em 2%

Entretanto, esses números podem ser menos significativos do que no passado, uma vez que o prazo limite do BCE para coletar projeções foi 4 de abril e os mercados financeiros mudaram significativamente desde então devido à política comercial errática dos EUA.

O euro se firmou acentuadamente em relação ao dólar e os preços de energia caíram, mudanças que podem desacelerar significativamente a inflação.

As barreiras comerciais e as tensões com os EUA também podem enfraquecer drasticamente o crescimento econômico e pesar sobre os preços.

No entanto, a pesquisa mostrou apenas uma pequena revisão na perspectiva de crescimento, colocando a expansão de 2025 em 0,9%, em comparação com o número anterior de 1,0%, sugerindo que nem toda a tensão comercial foi levada em conta ainda.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, argumentou anteriormente que uma guerra comercial total poderia reduzir até 0,5 ponto percentual do crescimento.

(Reportagem de Balazs Koranyi)