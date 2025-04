SAIBA MAIS-O que se sabe sobre a possibilidade de Trump demitir chair do Fed

Assim como cada um de seus antecessores, Powell exerce três funções - presidente do Sistema do Federal Reserve, membro do Conselho de Diretores e presidente do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed, que determina a taxa de juros.

TRUMP PODE DESTITUÍ-LO APENAS COMO CHAIR DO FED?

Se Trump tentar destituir Powell apenas como chair do sistema do Fed, Powell poderia continuar como diretor até que esse mandato expire no final de janeiro de 2028. A próxima vaga programada para a diretoria não ocorrerá até janeiro de 2026, o que, nesse meio tempo, deixaria a Trump apenas a opção de nomear um dos outros diretores em exercício para a presidência.

Dois desses outros seis foram indicados por Trump em seu primeiro mandato - os diretores Christopher Waller e Michelle Bowman, que Trump nomeou recentemente como vice-presidente para supervisão bancária. Ambos, assim como Powell, falaram sobre a importância da independência do Fed, portanto, não está claro se algum deles conseguiria imediatamente realizar os cortes nos juros que Trump deseja.

E REMOVÊ-LO DA PRESIDÊNCIA DO FOMC?

Trump não tem controle direto sobre quem preside o Fomc. O presidente do Fomc é escolhido anualmente pelos 12 membros do painel - os sete diretores, o presidente do Federal Reserve de Nova York e quatro dos outros presidentes de bancos regionais, que fazem parte do painel em um sistema de rodízio.