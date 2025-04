Secex aponta alta de 8,6% na média diária de embarques de soja brasileira em abril

Caso a média de embarques --contabilizados em dias úteis se mantenha --, as exportações totais devem ficar próximas dos volumes registrados no mesmo mês do ano passado, quando o Brasil exportou 14,7 milhões de toneladas, segundo dados da Secex.

A Secex registrou também queda de 26,5% na média diária de embarques de café verde, para cerca de 8,5 mil toneladas/dia, além de redução de 32% para o açúcar na mesma comparação, para 58,4 mil toneladas/dia.

(Por Roberto Samora)