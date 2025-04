Taxas curtas dos DIs têm baixas leves, e longas sobem com Focus e discurso duro de Galípolo

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 -- um dos mais líquidos no curto prazo -- estava em 14,72%, ante o ajuste de 14,742% da sessão de quinta-feira passada, enquanto a taxa para janeiro de 2027 marcava 14,185%, em baixa de 3 pontos-base ante o ajuste de 14,211%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,35%, ante 14,28% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,44%, em alta de 9 pontos-base ante 14,355%.

Na volta do feriado prolongado no Brasil, o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, mostrou que a mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação em 2025 cedeu de 5,65% para 5,57%. No caso de 2026, permaneceu em 4,50%.

A queda da projeção para este ano foi influenciada, conforme profissionais ouvidos pela Reuters nos últimos dias, pela guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos, que para muitos analistas tende a reduzir o crescimento global, impactando a inflação.

“O Focus saiu e fez preço na ponta curta, até porque as projeções foram corrigidas por conta de tudo o que está acontecendo no exterior”, comentou à tarde Vitor Oliveira, sócio da One Investimentos.

A perspectiva de uma inflação de curto prazo menor pesou sobre as taxas na ponta curta, a despeito do discurso “mais conservador” de Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, avaliou Oliveira.