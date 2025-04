Tesla tem margem acima do esperado no 1º tri, mas receita decepciona

As entregas no período de janeiro a março caíram 13%, com a empresa perdendo terreno para rivais chineses, e diante das ações de Musk como conselheiro próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que têm afetado a marca.

A Tesla enfrentou protestos, vandalismo e pedidos de boicote por parte de consumidores em vários mercados, e as vendas da empresa na China e na Califórnia - seu maior mercado nos EUA - também caíram drasticamente.

Alguns investidores têm uma visão mais negativa da antiga queridinha de Wall Street. As ações da empresa, que fecharam a US$237,97 nesta terça-feira, caíram quase pela metade em relação ao pico de dezembro.

Analistas esperam um segundo declínio anual consecutivo nas entregas da Tesla em 2025, apesar dos esforços da montadora para impulsionar as vendas por meio de incentivos como recarga gratuita e recursos de direção totalmente autônoma.

A Tesla também fez recall de todas as picapes Cybertrucks entregues desde o final de 2023 e lançou uma versão do veículo com preço mais baixo, de US$70.000. Nas últimas semanas, a empresa tem dado descontos sobre o estoque não vendido da picape elétrica.

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 56447753))