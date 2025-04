Trump diz que EUA definirão termos se China não fizer um acordo comercial

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que, se a China não chegar a um acordo sobre comércio, os EUA definirão os termos.

Trump também disse aos repórteres que seria muito simpático nas negociações com Pequim e que as tarifas sobre as importações do país cairiam significativamente após um acordo, mas não para zero.

(Reportagem de Nandita Bose e Trevor Hunnicutt)