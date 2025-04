Wall St se recupera após liquidação com os investidores de olho em balanços

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuperavam algum terreno nesta terça-feira, com os investidores concentrados nos balanços corporativos, depois que as crescentes críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, levaram a uma forte liquidação na sessão anterior.

Investidores analisam uma série de balanços trimestrais, com dezenas de outros a serem divulgados ao longo da semana, em busca de indicações sobre como as empresas estão lidando com a incerteza causada pelas tarifas e suas expectativas de impacto nos lucros futuros.