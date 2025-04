Ações de Hong Kong fecham em alta com expectativa de alívio em tensões comerciais

A confiança do mercado se estabilizou "após um tom mais conciliatório do presidente Trump e o aumento das esperanças de diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China", disseram analistas do OCBC em nota.

Durante uma rodada de perguntas e respostas com repórteres na terça-feira, Trump expressou otimismo de que um acordo comercial com a China poderia reduzir "substancialmente" as tarifas.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que acredita que haverá uma diminuição das tensões comerciais entre os EUA e a China, mas que as negociações com Pequim ainda não começaram e serão "árduas".

Trump também recuou em suas ameaças a Powell após dias de intensas críticas ao chefe do banco central dos EUA por não cortar a taxa de juros.

No entanto, as ações da China oscilaram pouco, já que os investidores permaneceram cautelosos com os desenvolvimentos tarifários em rápida mudança e com a enorme incerteza em torno das perspectivas das relações comerciais bilaterais com os EUA.

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,1%, enquanto o índice CSI 300 subiu 0,08%.