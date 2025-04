Ações europeias marcam pico em quase 3 semanas, enquanto disputas comerciais entre EUA e China parecem diminuir

O setor de recursos básicos também se destacou, subindo 3,3%, com a alta de preços de metais básicos como o cobre devido à redução das preocupações com as tensões comerciais entre os EUA e a China.[MET/L]

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters que o governo Trump deve analisar a redução de tarifas sobre produtos chineses importados enquanto aguarda negociações com Pequim, acrescentando que nenhuma ação será tomada unilateralmente.

Os comentários da fonte chegam na esteira de uma reportagem do Wall Street Journal afirmar que a Casa Branca está considerando cortar tarifas sobre importações chinesas em uma tentativa de aliviar as tensões.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, também disse acreditar que haverá uma redução nas tensões comerciais entre EUA e China, mas descreveu as futuras negociações com Pequim como um "trabalho árduo" que ainda não começou.

"Os mercados estão realmente torcendo para que o pior não aconteça e estão realmente dando uma chance para negociações e implementação de menos tarifas", disse Amelie Derambure, gerente sênior de portfólio de multiativos da Amundi.

"Esse é um elemento importante que está impulsionando as ações dos EUA, mas também, consequentemente, os papéis globais, incluindo os europeus.