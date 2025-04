Amazon passa a oferecer pontos de retirada no Brasil e prevê chegar a 3 mil até final do ano

"Em 2025, continuaremos reforçando nosso compromisso em ampliar ainda mais a seleção de produtos e a conveniência aos nossos clientes em todo o Brasil a partir de novas tecnologias e com a expansão de nossa infraestrutura logística", disse a diretora de Experiência do Cliente da Amazon Brasil, Mariana Grottera, no comunicado.

"Os Pontos de Retirada Amazon fazem parte deste investimento."

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)