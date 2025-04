Apple e Meta são multadas por violação da legislação da UE

Por Foo Yun Chee e Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - A Apple foi multada em 500 milhões de euros nesta quarta-feira e a Meta em 200 milhões de euros uma vez que reguladores antitruste da União Europeia aplicaram as primeiras sanções de acordo com a legislação histórica que busca restringir o poder das grandes empresas de tecnologia.

As multas da UE podem aumentar as tensões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou cobrar tarifas contra países que penalizarem as empresas norte-americanas.