Banco Mundial corta estimativa de crescimento da América Latina e Caribe e destaca incertezas

(Reuters) - O Banco Mundial reduziu previsão de crescimento econômico para 2025 para a América Latina e o Caribe para 2,1%, em comparação com a previsão de janeiro de 2,5%, afirmando que economias regionais devem se adaptar para enfrentar incertezas globais crescentes.

A instituição global citou o atraso em reduções das taxas de juros em economias desenvolvidas, preocupações com restrições ao comércio global, desaceleração do crescimento na China e cortes na assistência ao desenvolvimento no exterior como fatores para o ajuste das perspectivas.

As previsões de crescimento para 2025 para o Brasil e México foram inferiores às atualizações do Banco Mundial em janeiro. A economia mexicana agora não deve crescer este ano, em comparação com a previsão expansão de 1,5% prevista anteriormente, enquanto a perspectiva de crescimento do Brasil foi reduzida de 2,2% para 1,8%.