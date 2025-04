BC do Japão deve elevar juros no 3º tri, mas tarifas podem atrapalhar normalização, dizem analistas

As respostas refletem a opinião dos economistas de que a ação tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompeu, mas não descarrilou, a busca do banco central japonês por condições monetárias mais apertadas - mesmo com muitos pares cortando os custos de empréstimos para apoiar as economias e mitigar o impacto da guerra comercial.

Em uma pesquisa realizada de 14 a 21 de abril, 84% dos economistas, ou 47 de 56, não previram mudança nos juros nas próximas duas reuniões do Banco do Japão, entre 30 de abril e 1º de maio e entre 16 e 17 de junho.

Apenas 52% dos economistas, 27 de 52, esperam um aumento na taxa de juros de curto prazo para 0,75%, do atual 0,5%, no trimestre de julho a setembro, abaixo dos 70% dos entrevistados em março.

"O impacto das tarifas de Trump tornou as perspectivas econômicas extremamente incertas e, com a expectativa de que os lucros (corporativos) se deteriorem, particularmente no setor industrial, esperamos que o Banco do Japão adie o aumento da taxa de juros", disse o economista Tsukasa Koizumi, do Hamagin Research Institute.

Ao mesmo tempo, o impacto das tarifas não é significativo o suficiente para alterar a postura do Banco do Japão, disse o economista Kento Minami, do Daiwa Securities.

Os mercados precificam uma chance de 65% de que o banco central japonês aumente sua taxa de curto prazo em 25 pontos-base até o final do ano.