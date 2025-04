BCE prevê que aumento dos salários vai diminuir consideravelmente este ano

FRANKFURT (Reuters) - O aumento dos salários na zona do euro deve diminuir consideravelmente este ano, de acordo com dados do Banco Central Europeu divulgados nesta quarta-feira.

O rastreador de salários do BCE, que abrange acordos de negociação coletiva ativos, prevê que o crescimento salarial com pagamentos pontuais diminuirá para 3,1% em 2025, após 4,8% em 2024.

A evolução dos salários no bloco monetário de 20 países oferece informações importantes sobre a inflação para o banco central, que, na semana passada, cortou as taxas de juros pela sétima vez em um ano, enquanto se aproxima de sua meta de inflação de 2%.