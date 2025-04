Bessent diz que tarifas sobre China não são sustentáveis, conforme EUA indicam disposição para aliviar escalada

Por David Lawder e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que as altas tarifas entre os Estados Unidos e a China não são sustentáveis, conforme o governo do presidente Donald Trump sinalizava abertura para diminuir a escalada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, o que tem gerado temores de recessão.

Os índices acionários dos EUA se recuperaram com a esperança de que os dois países possam reduzir as fortes barreiras comerciais que ergueram no último mês, embora não tenha havido nenhum sinal de que as negociações possam começar tão cedo.