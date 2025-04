Bolsa Família pode estar contribuindo para maior informalidade, aponta Planejamento

De acordo com a pasta, o envio das conclusões ao Ministério do Desenvolvimento Social tem o objetivo de reavaliar regras para que o programa "funcione como uma via de inclusão produtiva, e não como uma barreira à inserção no trabalho formal."

A taxa de informalidade no Brasil ficou em 39% da população ocupada ao final de 2024, segundo o IBGE.

Atualmente, o Bolsa Família atende quase 54 milhões de pessoas, ou cerca de 25% da população. O custo do programa foi de R$168,3 bilhões em 2024.

O programa garante um benefício mínimo mensal de R$600 por família, com possíveis pagamentos adicionais com base em critérios como a presença de gestantes, lactantes, crianças e adolescentes no domicílio

De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, o benefício médio mensal do programa é de R$ 668,73, enquanto o salário mínimo brasileiro é de R$ 1.518.

DESAFIOS SIGNIFICATIVOS