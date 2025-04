Bolsa N5X lança negociação de contrato de energia em tela no Brasil e mira clearing em 2026

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa N5X começa a ofertar nesta quarta-feira negociação em tela de contratos de compra e venda de energia elétrica em sua plataforma para o mercado livre de energia do Brasil, avançando em um projeto de longo prazo que prevê a criação de produtos financeiros e a estruturação de uma contraparte central para esse mercado em 2026.

A tela da N5X chega para ampliar as opções para agentes do mercado bilionário de trading de energia no Brasil, que apesar do crescente número de participantes e volume de negócios ainda luta para evitar problemas de inadimplência com potencial de gerar efeito cascata para todo o mercado.