Casa Branca avaliará possibilidade de reduzir tarifas sobre a China enquanto aguarda negociações, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca avaliará a possibilidade de reduzir as tarifas sobre produtos chineses importados enquanto aguarda as negociações com Pequim, disse uma fonte familiarizada com o assunto nesta quarta-feira, acrescentando que qualquer medida será tomada em conjunto com as negociações e não unilateralmente.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)