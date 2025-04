David diz que BC precisa de várias ferramentas para atuar em caso de mercado de câmbio disfuncional

(Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta quarta-feira que a autoridade monetária precisa de várias ferramentas para reagir a cenário em que o mercado de câmbio se torna disfuncional, ressaltando que o câmbio é flutuante no país e que as reservas internacionais servem como proteção em momentos com esses.

Falando em evento do JP Morgan em Washington, David afirmou que o mercado de dólar futuro no Brasil é dez vezes mais líquido do que o dólar à vista e é alvo fácil para investidores que precisam de retiradas rápidas de capital.

(Reportagem de Fernando Cardoso)