Desaceleração da atividade é sinal de que política monetária está funcionando, diz David, do BC

Em dezembro do ano passado, a autoridade monetária vendeu um total de 32,6 bilhões de dólares ao mercado, considerando operações de linha e operações de venda de moeda sem compromisso de recompra, em meio também a uma disparada do dólar.

A desvalorização da moeda brasileira veio na esteira da reação negativa do mercado ao duplo anúncio pelo governo no fim de novembro de um pacote de medidas de contenção de gastos e de um projeto de reforma do Imposto de Renda, o que elevou as preocupações com o controle das contas públicas.

(Reportagem de Fernando Cardoso)