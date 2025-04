Dólar à vista fecha em baixa de 0,17%, a R$5,7177 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Comentários mais amenos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao comando do Federal Reserve dispararam a busca por ativos de maior risco ao redor do mundo, fazendo o dólar fechar em baixa ante o real nesta quarta-feira.

Ainda que o movimento tenha desacelerado durante a tarde, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,17%, aos R$5,7177 -- menor cotação desde 4 de abril, quando encerrou em R$5,6651. Em abril, no entanto, a divisa ainda acumula elevação de 0,19%.