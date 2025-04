Futuros de Wall St saltam após Trump recuar em ameaças de demitir chair do Fed; Tesla sobe

Trump disse na terça-feira que não tem "nenhuma intenção" de demitir o Powell, recuando em seus comentários de que sua saída não poderia "demorar mais", após fortes críticas nos últimos dias.

As expectativas de negociações comerciais entre os EUA e a China, que estão envolvidos em uma guerra tarifária, também ajudavam a elevar a confiança depois que Trump expressou otimismo de que um acordo comercial com o país poderia reduzir "substancialmente" as tarifas sobre os produtos chineses.

Os mercados receberam bem a mudança de tom de Trump, com os futuros saltando na terça-feira e se recuperando depois que os ataques a Powell abalaram os investidores e provocaram perdas acentuadas nos ativos dos EUA, incluindo ações e o dólar, no início da semana.

O futuro do S&P 500 subia 2,37%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 2,77%, e o futuro do Dow Jones avançava 1,83%.

As ações de megacaps subiam amplamente, com a Apple subindo 3% e a Nvidia ganhando 4,8%. A Alphabet, que divulgará seus resultados trimestrais na quinta-feira, avançava 2,2%.

Embora Trump tenha recuado em sua declaração sobre demitir Powell, ele reiterou que deseja que o Fed seja mais ativo na redução da taxa de juros.