Goolsbee, do Fed: aceleração da produtividade parece ser impulsionada pela tecnologia

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quarta-feira acreditar que a economia dos EUA pode estar no início de um boom de crescimento da produtividade impulsionado pela tecnologia, com implicações potencialmente grandes para os trabalhadores que buscam mudar de empregos de rendimentos mais baixos para empregos de rendimentos mais altos.

"Ainda acredito que o crescimento da produtividade é o que nos tornou ricos, e que a inovação tecnológica será o dínamo que impulsionará a mobilidade econômica daqui para frente", disse Goolsbee em uma conferência sobre mobilidade econômica no Fed da Filadélfia.

(Reportagem de Ann Saphir)