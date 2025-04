Grupo de energia 2W Ecobank tem aprovado pedido de recuperação judicial

Antes do pedido de recuperação judicial, o grupo já havia obtido uma liminar para suspender ações e execuções de cobrança de créditos e impedir que credores pudessem adotar medidas de execução, constrição ou arresto dos bens da 2W ou rescindirem contratos. Essa medida, no entanto, perdeu eficácia após um prazo de 60 dias.

A 2W nasceu como uma comercializadora de energia elétrica para o mercado livre e foi ampliando seu escopo de atuação ao longo do tempo, entrando na geração de energia eólica e mais recentemente na área de serviços financeiros e ligados à sustentabilidade.

Segundo a petição da recuperação judicial, a crise econômico-financeira do grupo está diretamente relacionada aos "investimentos expressivos" para expansão, principalmente na construção de dois parques eólicos, que receberam aportes de R$ 2,2 bilhões.

Entre financiamentos para os projetos eólicos, a empresa cita na petição emissões de debêntures e financiamentos contraídos junto ao Darby International Capital e ao Banco do Nordeste (BNB).

A empresa argumenta que a implantação dos projetos eólicos enfrentou "significativos atrasos e variações de custo" ao longo do tempo, em meio à insolvência da empreiteira Allonda e à renegociação de contratos com fornecedores dos aerogeradores e componentes, entre outros fatores.

Com esse atraso, a companhia teve que comprar energia elétrica no mercado spot a um custo mais elevado para honrar contratos. Nesse contexto, cita ainda uma disparada no ano passado do preço de energia de curto prazo, o PLD, por mudanças nas condições hidrológicas.