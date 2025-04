Guerra comercial e segurança estão no centro das atenções no salão do automóvel de Xangai

As montadoras também enfrentaram uma repressão do governo chinês, anunciada na semana passada, à comercialização de sistemas de direção inteligente, que muitos executivos do setor veem como o próximo campo de batalha tecnológico no país.

As empresas adotaram uma mensagem de segurança na feira, depois que os reguladores proibiram termos como "direção inteligente" e "direção autônoma". As regras surgiram após um acidente fatal com um Xiaomi em março, um veículo elétrico popular de marca chinesa, envolvendo o sistema de assistência ao motorista do carro.

A Xpeng, que promove sua tecnologia de assistência ao motorista orientada por inteligência artificial, disse que lançaria um "campo de treinamento" de segurança para motoristas.

“Vamos enfatizar os limites de capacidade das funções de assistência ao motorista para garantir a segurança”, disse o CEO da Xpeng, He Xiaopeng, aos repórteres.

Já os impostos de importação de 145% do presidente norte-americano Donald Trump sobre produtos chineses -- e as tarifas retaliatórias de Pequim -- reduziram as previsões de crescimento global. As montadoras chinesas também enfrentam tarifas da União Europeia.

Quando o salão do automóvel começou, nesta quarta-feira, grupos da indústria automobilística dos EUA enviaram uma carta a Trump pedindo a revogação das tarifas de 25% sobre peças automotivas importadas, alertando sobre o aumento dos preços dos veículos e a queda nas vendas.