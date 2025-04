Hypera tem prejuízo de R$138,8 mi no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera informou nesta quarta-feira que registrou prejuízo líquido das operações continuadas de R$138,8 milhões no primeiro trimestre, revertendo lucro de R$391,5 milhões apurado no mesmo período do ano passado.

Analistas esperavam prejuízo de R$167,3 milhões para a companhia no período, de acordo com média das estimativas compiladas pela LSEG.