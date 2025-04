Ibovespa avança com exterior favorável e orbita 133 mil pontos

- MRV&CO ON subia 2,65%, engatando o quarto pregão consecutivo de alta, em movimento que começou após evento da construtora com analistas e investidores no último dia 16. Na ocasião, o grupo estimou um crescimento de cerca de 17% no valor lançado este ano da sua principal operação, a MRV Incorporação, em comparação com o ano passado, bem como uma redução de seu estoque pago de terrenos para R$1 bilhão até o final de 2029, ante os R$2,4 bilhões registrados no quarto trimestre de 2024. Na B3, o índice do setor imobiliário avançava 1,41%.

- VALE ON registrava elevação de 2,43%, beneficiada pelo movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 2,11%, terminando as negociações do dia em 727,5 iuanes (US$99,73) a tonelada. No setor de mineração e siderurgia, USIMINAS PNA subia 5,6%, CSN MINERAÇÃO ON ganhava 5,05%, CSN ON avançava 4,18% e GERDAU PN mostrava acréscimo de 2,62%.

- PETROBRAS PN avançava 2,13%, embalada pelo viés mais positivo na bolsa, relevando a fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,27%.

- BRADESCO PN subia 3,53%, puxando o desempenho positivo dos bancos no Ibovespa, seguido por BTG PACTUAL UNIT , em alta de 1,89%, SANTANDER BRASIL UNIT, com aumento de 1,56%, ITAÚ UNIBANCO PN, com valorização de 1,5%, e BANCO DO BRASIL ON, com acréscimo de 0,97%.

- CPFL ENERGIA ON recuava 1,03%, pelo segundo dia seguido no vermelho e entre as poucas quedas do dia. Na contramão, o índice do setor elétrico na B3 avançava 1,06%.