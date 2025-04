Ibovespa fecha em alta com bom humor externo e JBS em destaque

- VALE ON fechou com elevação de 1,19%, beneficiada pelo movimento dos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian subiu 2,11%, terminando as negociações do dia em 727,5 iuanes (US$99,73) a tonelada. No setor USIMINAS PNA, que divulga balanço do primeiro trimestre de 2025 antes da abertura da bolsa na quinta-feira, subiu 6,3%, CSN MINERAÇÃO ON ganhou 5,75%, CSN ON avançou 3,16% e GERDAU PN valorizou-se 1,14%.

- HYPERA ON terminou com alta de 2,24% antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2025, após o fechamento do mercado. Analistas do JPMorgan afirmaram nessa semana que, embora não vejam o resultado do primeiro trimestre como um catalisador para as ações, a fala da administração em torno da potencial conclusão do plano de otimização do capital de giro e uma perspectiva melhor podem ser um gatilho positivo. A equipe do JPMorgan estima Ebitda ajustado negativo de R$143 milhões no primeiro trimestre para a Hypera.

- PETROBRAS PN recuou 1,13%, sucumbindo à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com declínio de 1,96%. Na máxima, mais cedo, as ações ON da estatal chegaram a R$31,78 (+2,78%). No setor de óleo e gás, PRIO ON caiu 3,26%, PETRORECONCAVO ON cedeu 2,6% e BRAVA ENERGIA ON encerrou em baixa de 0,64%.

- COGNA ON perdeu 8,08% e YDUQS ON caiu 5,5%, em sessão de ajustes, após forte valorização recente. No mês, até a véspera, Cogna acumulava valorização de 24,4% e Yduqs contabilizava alta de 27,73%.