Instalações de novas eólicas ficam aquém do esperado, apesar de atingir recorde, diz órgão setorial

LONDRES (Reuters) - Um recorde de 117 gigawatts (GW) de capacidade de energia eólica foi instalado em todo o mundo no ano passado, um pouco mais do que em 2023, mas muito menos do que o necessário para atingir as metas de descarbonização da energia, informou um relatório do Conselho Global de Energia Eólica (GWEC, na sigla em inglês) nesta quarta-feira.

Várias organizações, incluindo o GWEC, têm alertado que a taxa de progresso atual em direção às fontes renováveis de energia não é suficiente para conter o aquecimento global.

Segundo o GWEC, a instalação de nova capacidade por ano precisaria atingir cerca de 320 GW para que a meta das Nações Unidas de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 seja alcançada.