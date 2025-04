Isenção de IR para até R$5 mil é ponto pacífico e Congresso discutirá compensação, diz Motta

O presidente da Câmara disse que a comissão especial que tratará da isenção do IR será instalada nos próximos dias.

"Nosso papel, nossa função, é melhorar o texto do governo", acrescentou, ao apontar que é "praticamente impossível" a proposta do Executivo não ser alterada no Legislativo. Motta disse, ao mesmo tempo, que Haddad deverá ir à comissão e que o ponto de vista do governo será levado em conta na análise da matéria.

A equipe econômica capitaneada por Haddad propôs que a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil seja compensada por meio de uma alíquota mínima de 10% sobre as pessoas que ganham acima de R$50 mil mensais. No mesmo evento, Haddad disse não conseguir pensar em uma solução mais justa do que a proposta pelo governo para a compensação.

Motta também disse durante o painel em que participou ao lado de Haddad que o Congresso está "à vontade" para discutir uma revisão de gastos públicos, desde que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva envie uma proposta ao Legislativo neste sentido.

"O Congresso percebe a necessidade de fazer uma revisão dos gastos públicos. Porém, nós temos que ter um alinhamento com o Poder Executivo, não há como o Congresso enfrentar uma agenda dessa se não houver do Executivo uma concordância para discutir esses temas", disse Motta.

"Penso que se o governo tiver uma proposta neste sentido, o Congresso está à vontade para discutir... Seria uma agenda, eu penso, muito positiva para o país, resta haver esse entendimento por parte do Poder Executivo para que possamos avançar na agenda. Sinto no Congresso a disposição de avançar nesse tema."