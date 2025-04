Juros futuros caem após comentários "suaves" de diretor do Banco Central

Os comentários de David foram considerados pelo mercado “suaves”, conforme dois profissionais ouvidos pela Reuters, o que de certo modo contrastou com falas mais duras do presidente do BC, Gabriel Galípolo, na véspera.

Em reação, as taxas dos DIs atingiram mínimas ainda na metade da manhã. Às 10h44 a taxa do contrato para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,93%, em queda de 26 pontos-base ante o ajuste da véspera.

O movimento no Brasil foi reduzido após os rendimentos dos Treasuries com prazos mais longos ganharem força e praticamente zerarem as perdas, após a divulgação de números sobre a economia dos EUA.

O Índice dos Gerentes de Compras (PMI) Composto, que acompanha os setores industrial e de serviços, caiu para 51,2 neste mês, nível mais baixo desde dezembro de 2023 e após leitura de 53,5 em março. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado. O PMI preliminar de manufatura subiu para 50,7, de 50,2 em março, enquanto o PMI preliminar de serviços recuou para 51,4, de 54,4 no mês passado.

Com os yields longos nos EUA mais próximos da estabilidade, as taxas dos DIs se afastaram das mínimas, mas ainda assim encerraram com quedas firmes, superiores a 20 pontos-base em alguns vencimentos.

A precificação do mercado segue indicando chances maiores de elevação de apenas 50 pontos-base da Selic no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em maio.