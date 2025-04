Lucro da Adidas supera projeções com forte demanda por seus tênis

As vendas da empresa no primeiro trimestre subiram 13%, para 6,15 bilhões de euros, acima do consenso de 6,095 bilhões, disse a Adidas, acrescentando que, excluindo as vendas da linha Yeezy de um ano antes, a receita trimestral da marca Adidas subiu 17%.

Listadas em Frankfurt, as ações da Adidas, que prevê divulgar seu resultado completo do primeiro trimestre em 29 de abril, subiam cerca de 6% durante a tarde.

(Reportagem de Angela Christy em Bengaluru e Christoph Steitz em Frankfurt)