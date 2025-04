Minério de ferro sobe por demanda sazonal e esperanças de conversas comerciais entre EUA e China

Também impulsionaram o sentimento as esperanças de uma diminuição das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na terça-feira que acredita que as tensões comerciais com a China serão atenuadas, embora tenha descrito as futuras negociações como um "trabalho árduo" que ainda não começou.

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou otimismo de que faria progressos com a China que levariam a uma redução substancial das tarifas impostas ao país.

(Reportagem de Michele Pek)