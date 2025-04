Motta defende garantir integridade do arcabouço e rever gastos

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta quarta-feira a preservação da integralidade do arcabouço fiscal além de uma discussão sobre revisão dos gastos públicos.

Em evento organizado pela CNN Brasil, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Motta defendeu ainda que as agendas do governo e do Legislativo devem caminhar juntas diante do atual cenário internacional marcado por incertezas.

(Reportagem de Bernardo Caram, reportagem adicional de Eduardo Simões)