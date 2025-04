Novo programa de crédito consignado privado já soma R$8 bi em empréstimos, diz secretário de Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O novo programa de estímulo ao crédito consignado para trabalhadores do setor privado já gerou R$8 bilhões em empréstimos concedidos no primeiro mês de operação do sistema, disse nesta quarta-feira o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto.

Em evento da CNN Brasil, Pinto afirmou que o programa prevê mecanismos de troca de dívidas mais caras por mais baratas pelos devedores e, por isso, o governo acredita que o modelo não vai gerar superendividamento.

Para ele, o sistema pode ser tratado como um grande programa de redução de juros pagos pelos trabalhadores.