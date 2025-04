Polícia de SP faz busca em endereços de banqueiros, diz G1

A operação deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo. Também foi realizado o arresto de imóveis de alto padrão para evitar possíveis vendas, afirmou a secretaria.

Uma fonte confirmou à Reuters que endereços de Nelson Nogueira Pinheiro, Noberto Nogueira Pinheiro e Jaime Nogueira Pinheiro Filho foram alvos de busca e apreensão. Os executivos são sócios da empresa MRCP Participações S/A.

Noberto Nogueira Pinheiro também é fundador e presidente do conselho de administração do Banco Pine. O Pine não aparece entre as empresas que reportagem do G1 cita como alvos da operação: o banco panamenho FPB Bank, a empresa Brickell Participações e a Ducoco Produtos Alimentícios.

Procurado pela Reuters, o Pine afirmou que, desde 2005, quando Nelson Pinheiro encerrou sua participação como sócio minoritário do banco, a instituição não mantém qualquer vínculo com o empresário ou com suas atividades.

Em relação ao Noberto Pinheiro, o Pine afirmou que a menção ocorre pela participação minoritária do executivo em uma holding patrimonial familiar constituída pela matriarca da família para fins de planejamento sucessório, da qual Nelson faz parte juntamente com os demais herdeiros.

"Noberto Pinheiro permanece à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos necessários", acrescentou o Pine.