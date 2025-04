Presidente do BCE diz que tarifas dos EUA podem ter impacto desinflacionário na Europa

(Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira que as tarifas dos Estados Unidos podem ter um impacto desinflacionário na Europa se não houver contramedidas europeias, mas levarão a China a redirecionar as exportações para a região.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas neste mês, elevando-as efetivamente para 145% quando as taxas impostas mais cedo neste ano são levadas em consideração.

Embora isso possa aumentar a inflação nos Estados Unidos, pode ter o efeito oposto na Europa, disse Lagarde em uma entrevista ao vivo com o Washington Post, embora o resultado da inflação ainda seja incerto, dada a variedade de fatores em jogo.