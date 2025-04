Secretário do Tesouro dos EUA diz não ter posição sobre se Trump pode demitir Powell

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que não tem nenhuma posição sobre se o presidente Donald Trump tem autoridade legal para demitir o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, acrescentando que a menção de Trump na semana passada sobre a "saída" de Powell pode ter se referido ao final de seu mandato em maio de 2026.

Bessent, em comentários a repórteres às margens das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, também disse que não está surpreso com as críticas de Trump ao chefe do banco central, dado o histórico de descontentamento com ele.

(Reportagem de Dan Burns e Paul Simão)