Secretário do Tesouro dos EUA pede que FMI e Banco Mundial voltem a se concentrar em suas missões principais

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, pediu nesta quarta-feira ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial que se concentrem novamente em suas missões principais de estabilidade macroeconômica e desenvolvimento, argumentando que as instituições se desviaram demais para projetos de vaidade, como de mudança climática, reduzindo sua eficácia.

Bessent, em comentários às margens das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial que delinearam sua visão do envolvimento dos EUA com as instituições, disse que ambos desempenham funções essenciais no sistema financeiro internacional.

"E o governo Trump está ansioso para trabalhar com eles - desde que se mantenham fiéis às suas missões", disse Bessent em comentários preparados para o Instituto de Finanças Internacionais.