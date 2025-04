Tarifas podem gerar mais empregos na siderurgia dos EUA, mas quem vai preencher vagas?

Alguns de seus colegas de trabalho vêm de muito mais longe, incluindo um que passa as semanas morando em um trailer e só volta para casa nos fins de semana. Este canto do leste do Arkansas está repleto de parques de trailers que atendem aos trabalhadores.

Os Estados Unidos precisarão de muitos outros trabalhadores como eles para concretizar a visão do presidente Donald Trump, de um setor industrial enormemente expandido. A indústria siderúrgica -- atingida por tarifas de 25% como um dos primeiros ataques da guerra comercial de Trump -- é um excelente exemplo de sua busca por usar impostos sobre importações para reconstruir a indústria no coração dos EUA.

Mas a concorrência estrangeira -- embora seja um entrave aos preços do aço -- não é o maior desafio para as siderúrgicas. O maior desafio é encontrar mão de obra.

O slogan do Condado de Mississippi é a "terra do aço", e isso não é exagero. Quase um quarto dos 20.000 empregos no condado estão em grandes siderúrgicas de propriedade da Nucor e da US Steel, além de empresas auxiliares como fabricantes de tubos e outros processadores de metais que se mudaram para cá para ficar perto delas, de acordo com a Chmura Economics & Analytics, uma empresa de análise econômica.

Clif Chitwood, presidente da Fundação de Desenvolvimento Econômico do Condado de Mississippi, estima que 9% dos empregos diretos nas siderúrgicas são preenchidos por trabalhadores que vêm de distâncias tão grandes que vivem em trailers ou apartamentos baratos durante a semana de trabalho.

TURNOS LONGOS, DESLOCAMENTOS LONGOS