Wall Street fecha em alta com esperanças de desescalada da guerra comercial

NOVA YORK (Reuters) - As ações de Wall Street avançaram nesta quarta-feira com esperanças renovadas de progresso na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China e com o presidente norte-americano, Donald Trump, acalmando temores de que o Federal Reserve pode perder sua autonomia com garantias de que ele "não tem intenção de demitir" o chefe do banco central, Jerome Powell.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 subiu 1,62%, para 5.373,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,50%, para 16.698,84 pontos. O Dow Jones subiu 1,05%, para 39.600,02 pontos.

(Por Stephen Culp, Chuck Mikolajczak, Lisa Pauline Mattackal, Purvi Agarwal e Sukriti Gupta)