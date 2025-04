American Airlines retira previsão de lucro para 2025, com tarifas de Trump gerando incerteza

(Reuters) - A American Airlines cancelou nesta quinta-feira uma previsão de lucro para 2025, diante de incertezas sobre a demanda por viagens aéreas.

A nova política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou uma guerra comercial global e elevou preocupações com o risco de uma recessão no mundo.

Como as viagens são uma despesa discricionária para muitos consumidores e empresas, as crescentes preocupações econômicas têm obscurecido as perspectivas para o setor aéreo.