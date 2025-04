Autoridades do Fed defendem paciência enquanto avaliam impacto das tarifas

"Se eu visse um movimento suficiente na taxa de desemprego que me fizesse pensar que as coisas estavam indo mal, ou que as perspectivas de crescimento começassem a afundar, ou que os gastos do consumidor começassem a cair de verdade, então eu estaria pronto para começar" com mudanças nas taxas de juros, disse Waller. "Eu não ficaria sentado aqui esperando para determinar se a inflação é transitória ou não."

UM POUCO DE PACIÊNCIA

Nas últimas semanas, uma ampla gama de autoridades do Fed sinalizou que agora é hora de ser paciente na frente da política monetária, enquanto são analisados os dados para determinar como as tarifas influenciarão o impulso econômico. Além dos desafios, há ainda a implementação errática do imposto de importação pelo presidente, com algumas taxas importantes sendo suspensas depois que os mercados financeiros entraram em convulsão em reação ao seu anúncio.

De modo geral, os mercados financeiros esperam que o Fed reduza a faixa da meta de 4,25% a 4,5% para os juros básicos à medida que o ano avança, e as previsões do Fed na reunião de março do Comitê Federal de Mercado Aberto também previram reduções. As tarifas tornaram o cálculo mais difícil porque a inflação mais alta e uma economia mais fraca defendem respostas políticas diferentes e o Fed está escolhendo qual lado de seus mandatos de inflação e emprego é mais importante no momento.

Em sua entrevista à CNBC, Hammack pediu paciência na política monetária em meio aos altos níveis de incerteza. Mas ela não descartou a possibilidade de mudanças na política monetária até junho, se os dados sugerirem a necessidade de ação.

"Estaremos observando os dados cuidadosamente e eu entro em todas as reuniões com a mente aberta para saber se é um momento em que devemos continuar a ser pacientes ou um momento em que devemos agir", disse Hammack. "Se tivermos dados claros e convincentes até junho, acho que você verá o comitê agir, se soubermos qual é o caminho certo a seguir naquele momento", disse ela.