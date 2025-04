BC deve reavaliar capital mínimo para operação de instituições financeiras, diz diretor Vivan

Vivan também afirmou que está entre as prioridades do BC desenvolver mais o sistema de portabilidade de crédito entre instituições financeiras, além de discutir avanços em portabilidades de salários e investimentos.

Ele disse ainda que o BC vai revisar critérios para abertura e movimentação de contas bancárias com o objetivo de prevenir fraudes.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

O diretor reforçou declarações já feitas pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, de que com esgotamentos observados na caderneta de poupança, que vem sofrendo saques líquidos sucessivos, o BC está discutindo alternativas para garantir fontes de recursos para o financiamento habitacional no país.

Ele disse que a autarquia ainda não encontrou uma solução viável para o tema, acrescentando que um dos debates é sobre como se comportarão os contratos dos financiamentos considerando que o "funding" deverá ser mais volátil do que a poupança.

"Neste momento a gente não tem nenhuma solução que a gente acredite ser viável para se colocar em curso, esse debate está aberto", afirmou