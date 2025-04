BC fará revisão de regras e tamanho do FGC, diz diretor Gomes

O diretor afirmou que o calendário do BC já prevê uma reavaliação do tamanho do FGC a cada quatro anos, com a próxima revisão marcada para 2026.

Segundo ele, o debate do próximo ano buscará responder qual o tamanho adequado do FGC frente à evolução do sistema financeiro, e como atingir o novo tamanho eventualmente definido.

Perguntado sobre o caso do Banco Master, o diretor disse que não poderia tratar de casos específicos e acrescentou que o BC acompanha a indústria e gera insumos para aperfeiçoamentos do FGC.

Na entrevista, Gomes também afirmou que o BC discute o tema das tarifas de bandeira e de intercâmbio de arranjos de pagamento, como cartões de crédito, sem dar detalhes.

(Por Bernardo Caram)