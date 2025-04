Boeing está pronta para revender aviões após tarifas afetarem comércio com China

"Clientes estão ligando, pedindo aviões adicionais", disse o diretor financeiro, Brian West. Essas negociações geralmente são mantidas em sigilo absoluto.

"Devido às tarifas, muitos dos nossos clientes na China indicaram que não aceitarão entregas", disse a presidente-executivo, Kelly Ortberg.

Fontes da indústria disseram que os comentários foram vistos como uma mensagem a Pequim e Washington de que a guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo será extremamente custosa, em um momento em que as companhias aéreas lutam por capacidade e a Boeing se recupera de múltiplas crises.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou neste mês as tarifas básicas sobre as importações chinesas para 145%. Em retaliação, a China impôs uma tarifa de 125% sobre produtos norte-americanos.

No entanto, West alertou que o cenário pode mudar rapidamente.

Washington sinalizou nesta semana abertura para reduzir a tensão na guerra comercial, afirmando que tarifas altas entre os EUA e a China não são sustentáveis.