Bolsonaro tem piora em exames do fígado e elevação de pressão arterial, diz boletim médico

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na unidade de terapia intensiva do hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta e apresentou piora clínica, com aumento de sua pressão arterial e piora nos exames relacionados ao fígado, disse boletim médico divulgado nesta quinta-feira.

De acordo com o documento, Bolsonaro será submetido a novos exames de imagem e segue fazendo sessões de fisioterapia motora. O ex-presidente passou por uma cirurgia para desobstrução intestinal no dia 13 de abril após passar mal dois dias antes com fortes dores abdominais enquanto participava de um evento político no interior do Rio Grande do Norte.

(Reportagem de Ricardo Brito)